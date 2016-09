Servus TV 00:00 bis 01:40 Komödie Reine Chefsache USA 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der 51-Jährige Dan Foreman (Dennis Quaid) bekommt mit Carter Duryea (Topher Grace) einen neuen Chef. Das Problem dabei: Carter ist wesentlich jünger als er und noch dazu in seine Tochter Alex (Scarlett Johansson) verliebt. Sowohl beruflich als auch im Privatleben beginnt für Dan eine schwierige Zeit. Alex entfernt sich mehr und mehr von ihrem Vater, und Dan erfährt, dass er entlassen werden soll. Doch dann bekommt er unerwartete Hilfe. Trotz der relativ ernsten Handlung gelingt Paul Weitz mit "Reine Chefsache" eine erfrischende, provokative Filmkomödie. Nach dem großen Erfolg von "About A Boy" landete der US-Regisseur damit einen weiteren Volltreffer. Ein glückliches Händchen bewies Weitz auch mit seiner Besetzung: Dennis Quaid, Topher Grace und Scarlett Johansson. Der tolle Soundtrack des Films stammt übrigens von dem irischen Kult-Songwriter Damien Rice, mit Songs von Peter Gabriel, Aretha Franklin sowie Iron and Wine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dennis Quaid (Dan) Scarlett Johansson (Alex) Topher Grace (Carter) Marg Helgenberger (Ann) David Paymer (Morty) Clark Gregg (Steckle) Philip Baker Hall (Eugene Kalb) Originaltitel: In Good Company Regie: Paul Weitz Drehbuch: Paul Weitz Kamera: Remi Adefarasin Musik: Damien Rice, Stephen Trask