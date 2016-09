Servus TV 00:10 bis 02:00 Serien Commissario Montalbano Eine Stimme in der Nacht I 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken So hat sich Commissario Montalbano seinen Geburtstag bestimmt nicht vorgestellt: Zunächst wird er von einem Straßenrowdy attackiert, der sich später als Adoptivsohn des Präsidenten der Provinz entpuppt und ihn nach der Verhaftung anschwärzt. Und dann muss er auch noch einer Beschwerde gegen seinen Vice Augello nachgehen, der angeblich den Geschäftsführer eines Supermarktes des Diebstahls der eigenen Tageseinnahmen verdächtigt hat. Als dieser in seinem Büro tot aufgefunden wird, stehen die Ermittler im medialen Rampenlicht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luca Zingaretti (Commissario Salvo Montalbano) Cesare Bocci (Mimì Augello) Peppino Mazzotta (Ispettore Giuseppe Fazio) Saverio Marconi (Michele Strangio) Angelo Russo (Agente Catarella) Antonio Milo (Luciano Sponses) Andrea Croci (Giovanni Strangio) Originaltitel: Il Commissario Montalbano Regie: Alberto Sironi Drehbuch: Francesco Bruni, Andrea Camilleri, Salvatore De Mola Kamera: Franco Lecca Musik: Franco Piersanti Altersempfehlung: ab 12