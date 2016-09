Servus TV 22:15 bis 23:10 Krimiserie Kleine Morde unter Nachbarn - Lark Road DK 2009 2016-09-20 02:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Polizei untersucht das Verschwinden von Kims Chef, der während des Team-Building-Ausflugs unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Als seine Leiche gefunden wird, gerät Kim unter Verdacht. Indes haben Andreas und Katrine mit einer plötzlichen Rattenplage zu kämpfen. Ein romantisches Dinner soll Ablenkung verschaffen. Und Sunes spontaner Besuch einer Party in Kopenhagen endet mit einem blauen Auge - und einem Unbekannten, der sich an seine Fersen geheftet hat. Schwarz-humorige dänische Erfolgsproduktion, zum ersten Mal im Free-TV! In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Anette Støvelbæk (Astrid Borg) Henrik Prip (Kim Borg) Laura Drasbæk (Katrine Holm) Christian Tafdrup (Sune Holm) Sarah-Sofie Boussnina (Mathilde Holm) Claus Riis Østergaard (Andreas Norén) Mille Lehfeldt (Monica Dam) Originaltitel: Lærkevej Regie: Kasper Gaardsøe Drehbuch: Mette Heeno, Tine Krull Petersen Kamera: Rasmus Heise Musik: Jonas Struck