Dokumentation Küstenlinie Südafrikas Die Delfinküste SA 2010 Diesmal begeben sich Peter Butler und sein junges Expertenteam nach St. Lucia, etwa 200 Kilometer nordöstlich von Durban - mitten ins heiße Herz der dschungelbewachsenen Küste. Die Historikerin Nomalanga macht sich auf die Suche nach einer königlichen Frucht: den afrikanischen Bananen von König Shaka. Die Biologin Eleanor kann die Erfolge eines innovativen Umweltschutzprojekts im Mapalana Naturschutzgebiet begutachten. Gavin erforscht in der Sibudu-Höhle, nördlich von Durban, uralte Schlafgewohnheiten - sozusagen die ältesten archäologischen Spuren von Bettzeug in der ganzen Welt. Und Peter Butler und sein Hund Nu Jack entdecken ein lokales Projekt zur Verbesserung der CO2-Bilanz. Gäste: Peter Butler Originaltitel: shoreline Regie: Sanet Olivier Drehbuch: Tom Eaton Kamera: Chris Lotz Musik: Grant McLachlan