Servus TV 13:05 bis 14:00 Serien McLeod's Töchter Geister der Vergangenheit AUS 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Jodi will endlich ihre Trauer wegen Alberto überwinden. Da auch noch akuter Platzmangel bei ihrer Mutter herrscht, zieht sie kurzerhand bei Becky ein. Doch die ist darüber wenig erfreut, hat aber auch schon einen Plan, wie sie Jodi wieder loswird. Mit verschiedenen Kräutern will sie Jodis Zimmer ausräuchern und so die schlechten Erinnerungen an Alberto vertreiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bridie Carter (Tess Silverman McLeod) Lisa Chappell (Claire McLeod) Jessica Napier (Becky Howard) Rachael Carpani (Jodi Fountain) Aaron Jeffery (Alex Ryan) Myles Pollard (Nick Ryan) Sonia Todd (Meg Fountain) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Cath Roden Drehbuch: Denise Morgan Kamera: Roger Dowling Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 12