ProSieben 22:15 bis 23:10 SciFi-Serie Legends of Tomorrow Flucht aus dem Gulag USA 2016 Dolby Digital HDTV Merken 1986 landen Rory, Palmer und Professor Stein in einem russischen Arbeitslager. Snart zieht los, um seine Freunde zu befreien. Als Sara eine geheime Aktion für Rip ausführt, kommt sie damit der Rettungsmission in die Quere In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Victor Garber (Dr. Martin Stein) Brandon Routh (Ray Palmer) Arthur Darvill (Rip Hunter) Caity Lotz (Sara Lance / White Canary) Franz Drameh (Jefferson "Jax" Jackson) Ciara Renée (Kendra Saunders / Hawkgirl) Amy Pemberton (Gideon) Originaltitel: Legends of Tomorrow Regie: Dermott Downs Drehbuch: Beth Schwartz, Grainne Godfree Kamera: Mahlon Todd Williams Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 16