ProSieben 15:15 bis 15:45 Comedyserie 2 Broke Girls Der Mietbetrug USA 2015 2016-09-21 08:45 Dolby Digital HDTV Han hat sich für Max und Caroline etwas Gemeines ausgedacht. Er lockt sie in einen "Escape Room". Erst wenn die beiden einige Aufgaben richtig lösen, werden sie wieder herausgelassen. Doch Caroline hat keine Lust, sich an diesem Spiel zu beteiligen. Außerdem ist sie Max auf die Schliche gekommen: Sie hat über Jahre hinweg viel zu viel Miete verlangt Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) John Milhiser (Randy) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: David Trainer Drehbuch: Patrick Walsh Kamera: Christian La Fountaine