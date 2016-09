ProSieben 07:35 bis 08:00 Comedyserie Two and a Half Men Liebe ist geisteskrank USA 2006 HDTV Merken Charlie konnte verhindern, dass Mia die Beziehung beendet. Sie ist sogar bereit, den nächsten Schritt zu wagen und mit ihm intim zu werden. Doch dann steht plötzlich Kandi vor der Tür und Charlie bittet seinen Bruder, sie wieder loszuwerden. Leider bekommt Mia aber alles mit In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) April Bowlby (Kandi) Conchata Ferrell (Berta) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Susan Beavers, Don Foster Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6

