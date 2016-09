TLC 07:00 bis 07:45 Dokusoap Catwalk 30+ D 2014 Merken Dirndl-Couture Designerin Ophelia Blaimer sucht für ihr neues Lookbook ein Model, das nicht nur natürlich ist, sondern auch ihre edle Marke optimal repräsentiert. Mit diesem Auftrag machen sich Jana Ina Zarrella und "Together Models"-Chefin Nadja auf die Suche nach geeigneten Frauen und werden fündig. Von den über 1000 "Catwalk 30+" Bewerberinnen kommen drei in die engere Auswahl: die 36-jährige Monika aus München, die zierliche 32-jährige Promoterin Magdalena und die durchtrainierte 33-jährige Tina. In den folgenden Tagen bekommen die drei ein großes Umstyling und werden Schritt für Schritt in die aufregende Modelwelt eingeführt. Doch wer wird sich beim entscheidenden Fotoshooting am besten in Szene setzen und den Job für sich verbuchen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Catwalk 30+

