TLC 03:35 bis 04:20 Dokumentation Paranormal Survivor Im Bann der Finsternis CDN 2015 Merken Im Haus von Christine Cordas Eltern geschehen unheimliche Dinge, die vor allem das Mädchen mitbekommt. Als sie mit 15 Jahren wegen Platzproblemen in den Keller ziehen muss, hört sie Stimmen und Schmerzenslaute. Doch das ist erst der Beginn von Christines Leidensweg. Von ihrer Großmutter bekommt sie ein Christusbild geschenkt, aus dem plötzlich Blut herabtropft. Dann wird der Spuk im Keller heftiger: Die Lichter gehen aus, und der Teenager wird von einem körperlosen Wesen angegriffen. Als das Licht wieder angeht, sieht Christine, was sie heimsucht. Mit 19 beschließt sie, zuhause auszuziehen, um den dunklen Mächten zu entkommen. Doch das junge Mädchen täuscht sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranormal Survivor