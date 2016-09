TLC 17:25 bis 18:25 Dokusoap Meine fünf Frauen und ich Neuanfang in Seattle? USA 2014 Merken Familie Williams ist auf der Suche nach einem neuen Zuhause! Da es daheim in Utah in der strenggläubigen Mormonen-Gemeinde schon seit längerem Differenzen gibt, wird es höchste Zeit für einen Umzug. Auch Seattle, wo die Großfamilie gerade zu Besuch ist, kommt als potenzieller Wohnort in Frage. Immerhin leben Bradys Eltern hier - und die würden sich riesig freuen, ihre Lieben in der Nähe zu haben. Die Kinder blühen im "Evergreen State" Washington jedenfalls voll auf: Sie genießen die wilde Natur mit endlosen Wäldern und dem stürmischen Meer. Aber sehen das die fünf Ehefrauen genauso? Oder bläst Brady bei seinen Umzugsplänen am Ende ein kräftiger Wind entgegen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Five Wives