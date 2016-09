TLC 12:50 bis 13:45 Dokusoap Fit for Love Vanessa USA 2015 Merken Vanessa ist Sängerin und ein Naturtalent auf der Bühne. Doch ihre grandiose Stimme wird manchmal von ihrem Erscheinungsbild überschattet: Die Künstlerin bringt 106 Kilo auf die Waage und hat das Gefühl, dass ihre wahre Persönlichkeit oft hinter einer Fettschicht verschwindet. Auch in der Liebe will es gar nicht klappen. Obwohl Vanessas Herz schon seit einiger Zeit für Kyle brennt, traut sie sich nicht, ihm ihre Gefühle zu gestehen. Doch inzwischen hat die junge Frau genug von Selbstzweifeln und setzt sich ein Limit: Binnen 90 Tagen will sie 45 Kilo abnehmen und dann endlich den Mut aufbringen, ihren Traummann um ein Date zu bitten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fat Chance