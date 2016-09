TLC 11:25 bis 11:55 Dokusoap Baggage Battles - Die Koffer-Jäger USA 2012 Merken Vom Feuerwagen über das Polizeiauto bis zum seltenen Oldtimer - in Tampa, Florida, findet man alles, was das Herz begehrt. Die Auto-Auktion vor Ort zählt zu den größten des Landes. Auch Baufahrzeuge und Traktoren werden dort versteigert. Und wer sich mit fahrbaren Untersätzen auskennt, kann in Tampa ein Menge Geld verdienen. "Koffer-Jäger" Mark Meyer hat mit seinem Land Rover allerdings ziemlich danebengegriffen. Auch eine echte Tag-Heuer-Uhr im Handschuhfach macht die Verluste letztlich nicht wett. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Baggage Battles