SAT.1 Emotions 01:30 bis 02:15 Krimiserie Blindspot Scientists Hollow Fortune USA 2015 2016-09-25 17:05 Merken Der Soldat Charlie Napier erschießt drei Kameraden - dabei wurde er die ganze Zeit für tot gehalten. Da sich sein Name auf Janes Haut findet, starten Weller und sein Team die Ermittlungen. Sie finden heraus, dass Napier Teil eines grausamen Experiments ist: An ihm wird derselbe Stoff getestet, der auch Janes Gedächtnisverlust verursacht hat. Das Medikament soll helfen, neue Supersoldaten zu designen. Weller will den Drahtziehern das Handwerk legen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sullivan Stapleton (Kurt Weller) Jaimie Alexander (Jane Doe) Rob Brown (Edgar Reade) Audrey Esparza (Tasha Zapata) Ashley Johnson (Patterson) Ukweli Roach (Dr. Robert Borden) Marianne Jean-Baptiste (Bethany Mayfair) Originaltitel: Blindspot Regie: Rich Newey Drehbuch: Alex Berger Altersempfehlung: ab 12