SAT.1 Emotions 15:15 bis 15:40 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 644 D 2007 2016-09-21 09:50 Hannah ist fassungslos, als sie sieht, dass sie nicht Paolo, sondern Bruno angeschossen hat. Der nimmt all seine Kräfte zusammen und steht wieder auf, um Hannah aus Paolos Fängen zu befreien, aber er sinkt wie tot zu Boden ... Jürgen und Theresa sind baff, als ihr exotischer Retter sich als Häuptling eines Volkes entpuppt, der glaubt, in Jürgen seinen Nachfolger gefunden zu haben. Doch sie verdrängen die schrille Begegnung und forschen nach dem Stand des Entführungsdramas. Entsetzt erfahren sie, was in der Zwischenzeit mit ihren Freunden geschehen ist ... Verletzt möchte Doreen ihren Heiratsantrag ungeschehen machen. Sven hingegen bekommt durch Bernds Plädoyer Sehnsucht nach der Ehe ... Schauspieler: Tim Sander (Bruno Lehmann) Laura Osswald (Hannah Refrath) Yvonne Hornack (Peggy Refrath) Sebastian Kuschmann (Dr. Chris Theben) Christian Toberentz (Hauptkommissar Piet Puck) Irshad Panjatan (Exot Balboa) Thorsten Feller (Paolo Amendola) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Cornelia Dohrn