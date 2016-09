SAT.1 Emotions 13:15 bis 14:00 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 128 D 2009 Merken Christian kann Alisa nicht vergessen. Auch in ihr wächst die Unsicherheit, ob die Entscheidung für ein Leben an Pauls Seite die richtige war. Bei einem Ausflug zu zweit erneuert Paul seine Liebeserklärung an Alisa. Das bricht ihr Schweigen und es kommt zu einer Aussprache mit großen Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Thomas Gumpert (Ludwig Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Julia Horvath (Dana Castellhoff) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Thomas Herrmann, Klaus Kemmler Drehbuch: Andreas Fuhrmann Kamera: Holger Rusch, Christian Schulz Musik: Manuel Mayer