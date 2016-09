SAT.1 Emotions 09:25 bis 09:50 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 641 D 2007 Merken Während Bruno klar wird, dass Hannah unfreiwillig verschwunden ist, erwachen Hannah und Kim in ihrem Verlies. Sie befinden sich offenbar im Kerima-Gebäude, in einem alten Schaufensterpuppen-Lager. Kim weigert sich, den Ernst der Lage zu begreifen, sodass Hannah bei der Suche nach einem Ausweg auf sich allein gestellt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Sander (Bruno Lehmann) Laura Osswald (Hannah Refrath) Lara-Isabelle Rentinck (Kim Seidel) Roberto Guerra (Giorgio Donatelli) Kristina van Eyck (Carlotta Amendola) Yvonne Hornack (Peggy Refrath) Mirjam Heimann (Susanne Breuer) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Cornelia Dohrn

