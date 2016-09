kabel eins 01:15 bis 02:50 Dokusoap Restaurants am Limit - Alles auf eine Karte D 2016 HDTV Merken Sternekoch Volker Drkosch kommt seinem Traum von einem eigenen Restaurant immer näher. Da das Geld knapp ist, muss er mit Geschäftspartner und Spitzensommelier Michael Noack selbst renovieren. Im Münchner Steakhaus "Little London" wurmt Geschäftsführer Mario Pargger die Kritik des Restauranttesters. Und es gibt ein Wiedersehen mit Promi-Wirt Ugo Crocamo. Sein "H'ugo's" soll zu einem deutschlandweiten Franchise werden, doch leider gehen nicht alle Kollegen den gleichen Weg wie er. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Restaurants am Limit - Alles auf eine Karte