kabel eins 23:15 bis 01:10 Magazin Abenteuer Leben Die längste Geburtstagsfeier der Welt D 2016 HDTV Vier Kontinente, 40 Stunden, ein Geburtstag: Was unser Reporter Kai Böcking vorhat, ist ein extremer Selbstversuch. Pünktlich um 00:00 Uhr an seinem Geburtstag startet er seine Reise in Singapur, Asien, um dann über Ozeanien, also Australien und Neuseeland, nach Nordamerika, genauer gesagt Los Angeles und Hawaii, zu fliegen. Wenn alles klappt, feiert er den längsten Geburtstag seines Lebens. Und: Staundown Moderation: Andreas Türck Originaltitel: Abenteuer Leben am Sonntag