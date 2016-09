kabel eins 20:15 bis 22:15 Dokumentation Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour Mongolei (2) Mongolei (2/2) D 2016 2016-09-25 09:15 HDTV Merken Tamme ist mit seinem besten Freund Peter in der Mongolei unterwegs. Die Nomadin Otti empfängt die Deutschen gemeinsam mit ihrem Ehemann, ihren 100 Kamelen, 60 Pferden, 90 Rindern, und rund 1.300 Schafen und Ziegen. Bei dem Pferdevolk spricht sich schnell rum, dass der Knochenbrecher da ist. Viele Tiere haben sich auf den weiten Steppen versprungen, und Tierärzte sind in der Region Mangelware. Eines Nachts wird Tamme sogar von einem ranghohen Politiker zu dessen Herde gerufen. Tamme Hanken ist mit seinem besten Freund Peter in der Mongolei unterwegs. Der Schweinebauer und Pferdeliebhaber springt für Anton ein. Dieser erholt sich gerade von seinem stressigen Lehrlings-Alltag im Urlaub. Dabei hätte er in dem Land der Nomaden viel lernen können, denn der Umgang mit mongolischen Pferden unterscheidet sich deutlich zu dem Umgang in westlichen Nationen. Das Einreiten der Pferde ist in der mongolischen Steppe zum Beispiel eine Angelegenheit von zwei Stunden - davon können sich der Knochenbrecher und Peter bei ihrem Besuch bei der Nomadenfamilie von Otti ein Bild machen. Sie empfängt die beiden Deutschen gemeinsam mit ihrem Ehemann, ihren 100 Kamelen, 60 Pferden, 90 Rindern, und rund 1.300 Schafen und Ziegen. Bei dem Pferdevolk hat sich schnell rumgesprochen, dass der Knochenbrecher in der Nähe ist. Viele Pferde haben sich auf den weiten Steppen versprungen, und Tierärzte sind in der Region Mangelware. Bis in die höchsten Kreise ziehen sich die Gerüchte über die heilenden Hände des Ostfriesen. Eines Nachts wird Tamme von einem ranghohen Politiker zu seiner Herde gerufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour