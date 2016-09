RTS Un 09:20 bis 10:05 Serien The Good Wife Le parti s'occupe de vous USA 2015 Merken Des accusations de fraude électorale pèsent sur Alicia et une enquête est ouverte. Elle doit passer devant une commission. Alicia est représentée par un ténor : Spencer Randolph. Au même moment, Diane découvre qu'elle a présenté de fausses preuves dans l'affaire Prima. Le cabinet décide de faire face en disant toute la vérité et d'assumer cette erreur afin d'éviter le pire. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Archie Panjabi (Kalinda Sharma) Makenzie Vega (Grace Florrick) Alan Cumming (Eli Gold) Matthew Goode (Finn Polmar) Zach Grenier (David Lee) Originaltitel: The Good Wife Regie: Rosemary Rodriguez Drehbuch: Robert King, Michelle King, Erica Shelton Musik: David Buckley Altersempfehlung: ab 12

