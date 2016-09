SAT.1 Gold 01:30 bis 02:15 Krimiserie Kojak - Einsatz in Manhattan Theo in der Klemme USA 1974 Merken Seit kurzem erhält Kojak ernst zu nehmende Morddrohungen, die sich auch an seine Familie richten. Als der Hochzeitstermin seiner Nichte näher rückt, häufen sich diese vehement. Kojak findet heraus, dass die Drohungen auf das Konto des ehemaligen Häftlings Ibbotson gehen, der einst von ihm eingebuchtet wurde. Als auch noch Ibbotsons Zellengenosse, ein Sprengstoffexperte, ermordet aufgefunden wird, ist Kojak ratlos, denn er glaubt nicht, dass er Ibbotson aufhalten kann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Telly Savalas (Lt. Theo Kojak) John P. Ryan (Peter Ibbotson) Dan Frazer (Capt. Frank McNeil) Kevin Dobson (Det. Bobby Crocker) Victor Campos (Det. Gomez) Nick Dennis (Constantine) Penny Santon (Sophie) Originaltitel: Kojak Regie: Charles S. Dubin Drehbuch: Abby Mann, Alvin Sapinsley, Gene Kearney, Selwyn Raab Kamera: Gerald Perry Finnerman Musik: James Duff McAdams Altersempfehlung: ab 12