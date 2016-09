SAT.1 Gold 21:10 bis 22:05 Krimiserie Quincy Wettlauf mit der Zeit USA 1979 Merken Quincy führt eine Autopsie an einem Bauarbeiter durch, der bei seiner Arbeit in den Tod gestürzt ist. Dabei stößt er auf ein paar Anomalien. Es zeigt sich, dass der Arbeiter vollgepumpt war mit Pestiziden - die sich an seinen Tomaten befanden, die er mittags gegessen hat - und deshalb gestürzt ist. Bei weiteren Nachforschungen zeigt sich, dass sich neben der Stadt Rosewood ein Leck in einer Deponie befindet und so Chemikalien den Boden verseuchen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Skip Homeier (Paul Sellers) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Kenneth Gilbert Drehbuch: Aubrey Solomon, Steve Greenberg, Robert Crais, Glen A. Larson, Lou Shaw Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Bruce Broughton