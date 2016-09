SAT.1 Gold 20:15 bis 21:10 Krimiserie Quincy Tödliches Erbe USA 1979 Merken Bei einem Truppenmanöver ertrinkt überraschend ein junger Marinesoldat. Der zuständige Stabsarzt zieht Quincy zu der Untersuchung hinzu, da er Zweifel an den Todesumständen hat. Doch zunächst kann selbst der sorgfältige Gerichtsmediziner Quincy nichts Ungewöhnliches bei der Autopsie finden. Doch dann stößt er auf Indizien, die auf einen Mord hinweisen und beginnt, genauer auf dem Militärstützpunkt zu recherchieren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) William Smithers (Marine Col. Hamel) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Tony Mordente Drehbuch: Robert Crais Kamera: Fred Jackman Jr. Musik: Bruce Broughton