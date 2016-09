SAT.1 Gold 19:25 bis 19:45 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Sexterror in der Nachbarschaft Sexterror in der Nachbarschaft D 2007 2016-09-21 06:05 Merken Ein Exhibitionist versetzt ein ganzes Stadtviertel in Aufruhr. Der Unbekannte hat sich bereits vor mehreren Frauen aus der Nachbarschaft entblößt. Er tritt stets maskiert auf. Als die Hysterie wächst, beschuldigen sich die Bewohner gegenseitig. Der Triebtäter schlägt erneut zu, er geht sogar einen Schritt weiter: Im letzten Moment kann eine Passantin die Vergewaltigung einer Studentin verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz