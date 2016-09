SAT.1 Gold 13:30 bis 14:20 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Ein neues Leben (2) USA 1986 Merken In dem Wanderzirkus von Jessicas Schwager Carl kommt es in letzter Zeit immer häufiger zu mysteriösen Unfällen. Schon bald legt Carl ein Geständnis ab, doch Jessica kann ihrem Schwager nicht so recht glauben - sie ahnt, dass er nur jemanden decken will. Und tatsächlich muss Jessica einiges Geschick aufbringen, um den Zirkusmörder zu finden, als auch noch eine zweite Leiche entdeckt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Jackie Cooper (Neil Fletcher) Courtney Cox (Carol Fletcher) Greg Evigan (Brad Kaneally) Lee Purcell (Maylene) Alex Cord (Preston Bartholomew) Martin Balsam (Edgar Carmody) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Seymour Robbie Drehbuch: Paul Savage Kamera: Robert Moreno Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12