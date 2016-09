SAT.1 Gold 09:15 bis 10:05 Familiensaga Falcon Crest Versteckte Absichten USA 1986 2016-09-20 02:15 Merken Peter will Lance glaubhaft machen, dass Angela sich aus dem Geschäft auf Falcon Crest zurückzieht. Doch Lance hat den Verdacht, dass Peter etwas verheimlicht - denn Angela würde nie freiwillig die Kontrolle abgeben! Jeff versucht unterdessen, bei Maggie Eindruck zu machen, doch die weist ihn ab. In seiner Fantasie sieht das jedoch ganz anders aus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) Robert Foxworth (Chase Gioberti) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) David Selby (Richard Channing) Ana Alicia (Melissa Gioberti) William R. Moses (Cole Gioberti) Margaret Ladd (Emma Channing) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Philip Leacock Drehbuch: Greg Strangis, William Schmidt, Earl Hamner jr. Kamera: Ken Peach jr. Musik: Roger Bellon Altersempfehlung: ab 6

