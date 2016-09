BR Fernsehen 02:10 bis 03:40 Komödie Bleib bei mir D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Seit dem Tod seines Lebenspartners steckt Schlagerstar Harry in einer tiefen Krise, auf Drängen seines guten Freundes stellt er die arbeitslose Spitzenköchin Rosa Echte als Haushälterin für seine Villa ein. Der sympathischen Frau gelingt es mit Herz und Witz, das Vertrauen ihres launenhaften Chefs zu gewinnen. Als überraschend Vivien, die Zwillingsschwester von Harrys verstorbenem Partner, auftaucht, misstraut Rosa deren aufgesetzter Freundlichkeit. Das Schicksal scheint es nicht allzu gut mit der sympathischen Rosa Echte zu meinen: Ihr Exfreund hat die Kölner Spitzenköchin nicht nur um ihr Restaurant, sondern auch um ihr gesamtes Geld gebracht; ihre eigenwillige Tochter Tanja ist schwanger und hat es sich in den Kopf gesetzt, als Dichterin Karriere zu machen. In dieser Situation scheint es wie eine glückliche Fügung, als Rosa durch einen Zufall den exzentrischen Schlagerstar Harry Hansen vom berühmten "Hansen-Duo" kennenlernt. Nach dem überraschenden Tod seines Gesangs- und Lebenspartners Charles hat der gefeierte Musiker jegliche Antriebskraft verloren. Einzig sein Nachbar kümmert sich um ihn, der verwitwete Chirurg Nicolaus Roeder. Um Harry endlich aus seiner Depression herauszureißen, drängt er ihn, Rosa als Haushälterin einzustellen. Zwar kommt es zwischen dem launenhaften Künstler und der unbekümmerten Köchin zu manchen Reibereien. Mit ihrer herzlichen Art gelingt es Rosa jedoch, frischen Wind in Harrys Villa zu bringen und seine Lebensgeister zu aktivieren. Dann aber taucht Vivien auf, die in Neuseeland lebende Zwillingsschwester des verstorbenen Charles. Während Harry sich von Viviens nostalgischen Geschichten über Charles den Kopf verdrehen lässt, ahnt Rosa, dass Vivien nicht mit offenen Karten spielt. Mit "Bleib bei mir" hat Regisseur Dirk Regel ("Hilfe, meine Schwester kommt!") eine temporeiche Gesellschaftskomödie inszeniert. In den Hauptrollen bilden Saskia Vester ("Der Schwarzwaldhof") und Helmut Berger ("Der Besuch der alten Dame") ein ungleiches, höchst amüsantes Duo. In weiteren Rollen sind Peter Sattmann ("Was glücklich macht"), Barbara Philipp ("Commissario Laurenti") und Eva Pflug (in ihrer letzten Rolle) zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saskia Vester (Rosa Echte) Helmut Berger (Harry Hansen) Peter Sattmann (Nicolaus Roeder) Eva Pflug (Anastasia Arendt) Anna Hausburg (Tanja Echte) Barbara Philipp (Vivien Connaught / Barbara Kunze) Jörg Reimers (Krupka) Originaltitel: Bleib bei mir Regie: Dirk Regel Drehbuch: Gabriele Herzog Kamera: Uli Kudicke Musik: Reiner Oleak Altersempfehlung: ab 6