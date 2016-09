BR Fernsehen 01:10 bis 02:10 Dokumentation Heast as scho' - Goisern goes Country Die Tourdoku D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Hubert von Goisern war auf Musiksuche im Süden der USA unterwegs. Und das, was er mitgebracht hat, ist stimmig, von der Rocknummer über den Countrysong bis hin zur Ballade. PedalSteel und Stromgitarre, Cajun und Ziehharmonika - alles passt, alles ist Goisern. Die Tournee, die Hubert von Goisern im Herbst 2014 gespielt hat, war ein Experiment, das Band und Protagonist mit entschlossener Hingabe angegangen sind: Es wurde beinahe ausschließlich unveröffentlichtes Material gespielt. Goisern traut seinem Publikum etwas zu. Er und seine Mitmusiker stricken mit heißer Nadel Jazz, Bluegrass, Rock und Volksmusik aneinander - und ernten Euphorie. Ein Filmteam hat diesen Südstaaten-Ausflug dokumentiert, die neuen Klänge eingefangen, Musiker und Zuhörer begleitet. Hubert von Goisern und seine Musik wirken intim, innig, nahe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heast as scho' - Goisern goes Country