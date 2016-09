BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort A g'mahde Wiesn D 2007 Stereo Untertitel 16:9 Merken Wie jedes Jahr rüsten sich Schausteller und Münchner Wirte zum Wettlauf um die heiß begehrten Plätze auf dem Münchner Oktoberfest. Der gewaltsame Tod von Stadtrat Hubert Serner, der als Mitglied des Wirtschaftsausschusses bei der Platzvergabe ein Wörtchen mitzureden hatte, ist deshalb das Thema in der Stadt. Die Münchner Kommissare haben viel zu tun, bis es heißt: O'zapft is! "A gmahde Wiesn" heißt im Bayerischen sowohl "eine gemähte Wiese" als auch umgangssprachlich "Ein Vorhaben, das nicht schiefgehen kann". Und die Wiesn ist natürlich auch das Synonym für das Münchner Oktoberfest, das größte Volksfest der Welt. Dort rüsten sich wie jedes Jahr Schausteller und Münchner Wirte zum Wettlauf um die heiß begehrten Plätze. Der gewaltsame Tod des einflussreichen Stadtrats Hubert Serner ist deshalb das Thema in der Stadt. Seine Zugehfrau Diana Aljescu hat den Juristen in seinem Gartenteich gefunden. Serner, Mitglied des Wirtschaftsausschusses, hatte bei der Vergabe von Wiesnlizenzen ein entscheidendes Wörtchen mitzureden. Seine geschiedene Frau Elizabeth gibt den Münchner Kommissaren Ivo Batic und Franz Leitmayr erste Hinweise. Die Ermittler der Mordkommission kämpfen sich nach den emsigen Recherchen ihres Kollegen Carlo Menzinger durch eine immer stattlicher werdende Liste von Serners geliebten Frauen. Der Nachfolger des Mordopfers August Eckl hat es mit handfesten Wirtschaftsinteressen der gestandenen Münchner Wirtefamilien und Schausteller zu tun. Da ist die resolute Wirtin Johanna Buck mit ihrer hübschen Tochter Evelin und mit Johannas Ehemann Niklas. Andererseits kämpfen auf der Wiesn der Wirt Xaver Neureuther und dessen Sohn Timo um ihr sogenanntes Platzrecht. Und nicht zu unterschätzen sind die Geschwister Renee und Fridolin Zoll: Die beiden Schausteller hegen und pflegen das traditionsreiche Karussell ihrer Ahnen und stehen mit dem wunderschönen, aber kleinen Fahrgeschäft vor dem finanziellen Ruin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Wachtveitl (Kriminalhauptkommissar Franz Leitmayr) Miroslav Nemec (Kriminalhauptkommissar Ivo Batic) Michael Fitz (Oberkommissar Carlo Menzinger) Monika Baumgartner (Johanna Buck) Franziska Schlattner (Evelin Buck) Georg Maier (Niklas Buck) Philipp Sonntag (August Eckl) Originaltitel: Tatort Regie: Martin Enlen Drehbuch: Friedrich Ani, Gisela Weilemann Kamera: Philipp Timme Musik: Dieter Schleip Altersempfehlung: ab 12