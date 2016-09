BR Fernsehen 15:30 bis 16:00 Reportage Gernstl - Sieben mal Bayern Gernstl in Unterfranken D 2011 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Franz X. Gernstl, HP Fischer (Kamera) und Stefan Ravasz (Ton) haben sich die sieben bayerischen Regierungsbezirke vorgenommen. Sie wollen herausfinden wie die Bayern sind. Was sie ausmacht, die Franken, die Schwaben und die Altbayern. Diesmal ermittelt das Dreigespann in Unterfranken und beginnt die Reise in der Regierungshauptstadt Würzburg. Ein Beamter, der seine Mittagspause schwimmend im Main verbringt, erweist sich zwar als Oberfranke und verwehrt sich gegen Verallgemeinerungen, weiß aber trotzdem, dass die Oberfranken "ein biss'l g'scherter" und die Unterfranken "ein biss'l lockerer" sind. In einer Gasse in der Innenstadt findet Gernstl einen echten Würzburger. Gustav Ewald ist bodenständig, wortkarg und heimatverbunden, wie sich das für einen Unterfranken gehört. Seit 55 Jahren sitzt er in seinem kleinen Antiquitätenladen. In Oberfranken ist das Bier zu Hause, in Unterfranken der Wein. Im Fränkischen Weinland liegt das Städtchen Volkach. Hier lebt Gustav Weissenseel, der jedes Jahr den Weinwagen für die neue Weinprinzessin baut. In Münnerstadt am Rande der Rhön marschieren am Wochenende Abenteuerlustige unter dem Kommando von Joachim Hippel durch die Wälder. Mit Rucksack und Landkarte dabei: Franz Gernstl. Die Franken lieben die Verkleinerung. Aus einem Zwerg machen sie ein Zwergla. Der Holzschnitzer Norbert Riemer hat sich die Tabakspfeife vorgenommen und es damit ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Die kleinste rauchbare Pfeife der Welt ist kleiner als das Zündholz, mit der er das Pfeifchen anzündet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gernstl - Sieben mal Bayern Regie: Franz Xaver Gernstl