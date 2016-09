BR Fernsehen 08:50 bis 09:40 Dokumentation Am Kap der wilden Tiere D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Landschaften voll exotischer Schönheit, rotglühende Sonnenuntergänge und wilde Tiere - das ist die Kulisse der 30-teiligen Reihe "Am Kap der wilden Tiere". Im Mittelpunkt dieser Serie stehen engagierte Tierschützer, die in verschiedenen Schutzprojekten und Auffangstationen entlang der südafrikanischen Garden Route jeden Tag um das Leben ihrer Schützlinge kämpfen. Dazu gehören die majestätischen Big Five, Löwen, Elefanten, Büffel, Nashörner und Leoparden, genauso wie die vom Aussterben bedrohten Pinguine am Atlantischen und Indischen Ozean, die Lemuren und Primaten in Monkeyland, Erdmännchen und Co. im Auffanglager Tenikwa und die berühmten Weißen Haie an der Küste von Mossel Bay. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Am Kap der wilden Tiere

