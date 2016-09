sixx 03:00 bis 04:00 Krimiserie The Bridge Mörderische Grenze USA 2013 Merken Auf der Brücke, die Amerika von Mexiko trennt, wird die Leiche einer Richterin gefunden. Nun müssen die amerikanische Polizistin Sonya und der mexikanische Polizist Marco zusammenarbeiten, um den Mörder zu finden In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Diane Kruger (Detective Sonya Cross) Demián Bichir (Marco Ruiz) Annabeth Gish (Charlotte Millwright) Ted Levine (Lieutenant Hank Wade) Thomas M. Wright (Steven Linder) Matthew Lillard (Daniel Frye) Catalina Sandino Moreno (Alma Ruiz) Originaltitel: The Bridge Regie: Gerardo Naranjo Drehbuch: Meredith Stiehm, Elwood Reid Kamera: David Franco Musik: Shawn Pierce Altersempfehlung: ab 16