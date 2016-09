sixx 22:10 bis 23:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Unter Beschuss USA 2008 2016-09-20 02:20 HDTV Merken Laura Richards ist spurlos verschwunden. Die Kunststudentin absolvierte einen Gemeinschaftsdienst in einem New Yorker Krankenhaus für Kriegsveteranen. Jack und seine Kollegen erfahren von Dr. Kemper, dass Laura eine Meinungsverschiedenheit mit einem Pfleger hatte In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Eric Close (Martin Fitzgerald) Erin Chambers (Laura Richards) Originaltitel: Without a Trace Regie: Martha Mitchell Drehbuch: Hank Steinberg, Byron Balasco Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12