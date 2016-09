sixx 20:15 bis 21:15 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Der Ein-Dollar-Traum USA 2007 2016-09-20 01:00 Merken Am Grunde eines Sees werden die Überreste von Marlene Bradford gefunden. 1999 ist sie plötzlich spurlos verschwunden. Seitdem gelten ihre beiden Töchter als Waisen. Marlene wurde offensichtlich erschossen. Die Spur des Täters führt in ein mittelloses, verkommenes Amerika, in dem Menschen ohne jedes soziale Netz in der Gosse landen. Armut, Verzweiflung und geplatzte Träume enden in einem erbitterten Kampf ums Überleben, meist auch gegeneinander. So werden aus Opfern oft Täter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Paula Malcomson (Marlene Bradford) Originaltitel: Cold Case Regie: Chris Fisher Drehbuch: Erica Shelton Kamera: Paul M. Sommers Musik: Michael A. Levine