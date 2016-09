sixx 17:30 bis 18:25 Serien Hart of Dixie 13 Prozent! USA 2013 Dolby Digital Merken Joel fühlt sich in Bluebell schon recht wohl, worüber sich Zoe sehr freut. Die restlichen Anwohner halten jedoch nicht sehr viel von dem Zugezogenen. Zur Imageaufbesserung soll Joel mit Zoe die Mädchen im Abenteuer-Camp betreuen. Derweil kommen George und Lynly nach anfänglichen Schwierigkeiten gut miteinander zurecht In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Bilson (Dr. Zoe Hart) Jamie King (Lemon Breeland) Cress Williams (Lavon Hayes) Scott Porter (George Tucker) Wilson Bethel (Wade Kinsella) Josh Cooke (Joel Stephens) Peter Mackenzie (Rev. Peter Mayfair) Originaltitel: Hart of Dixie Regie: David Paymer Drehbuch: Sarah Kucserka, Veronica Becker Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Jeremy Adelman