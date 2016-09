sixx 13:15 bis 13:45 Dokusoap Mein perfektes Hochzeitskleid! - Atlanta Skin Can't Win USA 2010 2016-09-24 11:55 Merken Loris erste Regel in ihrem Laden ist: Der Bräutigam darf bei der Anprobe des Hochzeitskleides nicht dabei sein. Davon will Megs Verlobter Jack aber nichts wissen. Schließlich bestimmt er auch im Alltag, was seine Geliebte tragen darf. Streit steht auf dem Programm! Unterdessen träumt Braut Kat von einem cremefarbenen Hochzeitskleid. Für ihre konservative Mutter steht jedoch fest: Geheiratet wird in reinem Weiß. Lässt sich zwischen den beiden ein farblicher Kompromiss finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress: Atlanta