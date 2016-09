sixx 09:35 bis 10:30 Mysteryserie Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits Die Prophetin USA 2007 HDTV Merken Melinda hat Visionen von schrecklichen Geschehnissen. Sie beginnt, zu recherchieren und stellt fest, dass all das nicht erst geschehen wird, sondern bereits in der Vergangenheit liegt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Melinda Gordon) David Conrad (Jim Clancy) Camryn Manheim (Delia Banks) Jay Mohr (Professor Rick Payne) Ignacio Serricchio (Gabriel Lawrence) Julian Sands (Ethan Clark) Thomas F. Wilson (Tim Flaherty) Originaltitel: Ghost Whisperer Regie: John Gray Drehbuch: John Gray Kamera: Crescenzo Notarile Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12

