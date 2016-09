Pro7 Fun 22:25 bis 23:50 Komödie Voll gepunktet USA, D 2004 2016-09-24 10:40 20 40 60 80 100 Merken Aus unterschiedlichen, jeweils aber zwingend scheinenden Gründen zieht es den jugendlichen Architekturfreund Kyle (Chris Evans), dessen lebenslustigen Kumpel Matty (Bryan Greenberg), die Musterschülerin Anna (Erika Christensen), den Kiffer Roy (Leonardo Nam) und das Sport-As Desmond (NBA-Basketballer Darius Miles) zu Elite-Unis, für die man wiederum Top-Ergebnisse in Tests benötigt. Um die Prüfungsaufgaben zu erhacken, engagiert man das schön fiese Computer-Girlie Francesca (Scarlett Johansson).

"Breakfast Club" trifft Heist-Movie unter der Regie von Teenagerfilm-Fachmann Brian Robbins ("Varsity Blues") - unter der Produktionsägide des Senders MTV. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Scarlett Johansson (Francesca Curtis) Erika Christensen (Anna Ross) Chris Evans (Kyle) Darius Miles (Desmond Rhodes) Leonardo Nam (Roy) Bryan Greenberg (Matty Matthews) Matthew Lillard (Larry) Originaltitel: The Perfect Score Regie: Brian Robbins Drehbuch: Jon Zack, Mark Schwahn, Marc Hyman Kamera: Clark Mathis Musik: John Murphy Altersempfehlung: ab 6