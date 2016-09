Pro7 Fun 20:15 bis 22:25 Komödie Happy Endings USA 2005 2016-09-24 08:30 20 40 60 80 100 Merken Mamie hat vor Jahren ihr gemeinsames Kind mit ihrem Stiefbruder Charley zur Adoption freigegeben. Eines Tages bekommt sie Besuch von einem Filmemacher, der ihr den Aufenthaltsort ihres Sohnes verraten will, wenn er das Wiedersehen filmen darf. Charley hingegen hat andere Probleme, da er vermutet, dass das Kind eines befreundeten lesbischen Paares entgegen deren Beteuerungen doch mit dem Sperma seines Partners Gil gezeugt wurde. In Charleys Restaurant arbeitet auch der schwule Musiker Otis, der von der attraktiven Jude verführt wird, die sich dann an seinen Vater Frank heranmacht. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Lisa Kudrow (Miriam "Mamie" Toll) Maggie Gyllenhaal (Jude) Bobby Cannavale (Javier Duran) Laura Dern (Pam) Jesse Bradford (Nicky Kunitz) Steve Coogan (Charles "Charley" Peppitone) Tom Arnold (Frank McKee) Originaltitel: Happy Endings Regie: Don Roos Drehbuch: Don Roos Kamera: Clark Mathis Altersempfehlung: ab 12