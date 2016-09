kabel1 classics 19:20 bis 19:45 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Ist er nicht süß? USA 1988 Merken Angela stellt Jack, einen neuen Art Director, in ihrer Agentur ein: Jack ist ein äußerst witziger und charmanter Mann. Tony wird ziemlich eifersüchtig und geht so weit, Jack zu verdächtigen, dass er Angela die Agentur abnehmen will. Eines Tages bleiben Angela und Jack über Nacht in New York, wo sie am nächsten Morgen geschäftlich zu tun haben. Tony rastet aus; er fährt ebenfalls nach New York: Er will die beiden in flagranti erwischen - und blamiert sich fürchterlich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) David Paymer (Jack) Jennifer Holmes (Judy) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Joe Fisch Kamera: Mark J. Levin Musik: Larry Carlton, Robert Kraft