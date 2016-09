kabel1 classics 16:55 bis 18:25 Thriller Anklage Massenmord USA 1987 20 40 60 80 100 Merken Tony Fraser, Anwalt und strikter Gegner der Todesstrafe, gerät bei diesem Fall in einen Gewissenskonflikt: Der Angeklagte Charles Reece hat mehrere brutale Morde begangen, in seiner Wohnung stellt die Polizei Leichenteile sowie Nazi-Reliquien sicher. Reece behauptet, das Blut seiner Opfer würde ihn heilen. Sein Anwalt plädiert auf Unzurechnungsfähigkeit aufgrund einer psychischen Krankheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Biehn (Anthony Fraser) Alex McArthur (Charles Reece) Nicholas Campbell (Albert Morse) Deborah van Valkenburgh (Kate Fraser) John Harkins (Dr. Keddie) Art La Fleur (Met Sanderson) Billy Greenbush (Richter McKinsey) Originaltitel: Rampage Regie: William Friedkin Drehbuch: William Friedkin Kamera: Robert D. Yeoman Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 16