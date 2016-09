Hessen 21:00 bis 21:45 Dokumentation Erlebnis Hessen: Regionale Küche im mittleren Fuldatal D 2016 2016-09-20 01:55 HDTV Live TV Merken Zum zweiten Mal macht sich Küchenmeister Günter Haack aus Kassel für "Erlebnis Hessen" auf den Weg, um regionale Produzenten zu besuchen und zu testen. Zusammen mit seinen Sohn Johannes, auch ein Küchenmeister, geht es diesmal ins mittlere Fuldatal - zwischen Melsungen, Spangenberg und Rotenburg. Per Auto und per Rad erkunden die beiden nicht nur eine reizvolle Landschaft, sondern sie besuchen auch Apfelweinproduzenten und Bierbrauer, Weiderinder und Biohühner, Gemüsebauern, die mit Pferden ackern, und eine Ziegenbäuerin. Vater und Sohn Haack sind sich durchaus nicht immer einig über den Geschmack und die optimale Zubereitung von Produkten - unterhaltsame Wortgefechte werden mitgeliefert. Auch das Kochen kommt bei dieser Tour nicht zu kurz: Im Ratskeller Spangenberg besuchen die beiden einen Kollegen, der mit regionalen Produkten kocht. In der "Tierfairbrik" mit ihrer vorbildlichen Schweinehaltung bereiten Günter und Johannes Haack gemeinsam mit den jungen Betreibern am Ende des Tages ein regionales Barbecue zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erlebnis Hessen Regie: Jens Waechter