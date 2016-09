Hessen 22:45 bis 00:15 Krimi Mankells Wallander - Abschied S, D 2013 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Die bevorstehende Schließung der Polizeistation drückt auf die Stimmung der Kollegen in Ystad. Wallander ist in letzter Zeit ohnehin gereizt, doch das liegt an seiner fortschreitenden Alzheimer-Erkrankung, über die bislang nur seine Tochter Linda Bescheid weiß. Trotz eindringlicher Warnung der Ärztin, er möge endlich kürzertreten, stürzt der Kommissar sich mit Feuereifer in die Arbeit. Paolo Salino wurde entführt, doch es gibt seltsamerweise keine Lösegeldforderung. Der zwielichtige Besitzer eines Nobelrestaurants gilt als mutmaßlicher Drogendealer, gegen den die fähige junge Kollegin Jenny Blom aus Malmö seit geraumer Zeit ermittelt. Da jeder ihrer Informanten enttarnt wurde, vermutet sie, dass Salino von einem korrupten Kollegen in der Führungsetage gedeckt wird. Als sich herausstellt, dass Jenny selbst ihn entführte, um den Namen dieses Verräters zu erfahren, kann Wallander sie zur Freilassung Salinos bewegen. Unterdessen erfährt Dienststellenleiter Mattson von Wallanders Erkrankung und zwingt ihn zur sofortigen Niederlegung der Arbeit. Beim Räumen seines Schreibtischs begegnet er Salinos kleiner Tochter Iris. Von ihr erfährt er, dass der korrupte Polizist sich in unmittelbarer Nähe befindet. - In diesem Krimi nach einer Geschichte von Henning Mankell muss Kurt Wallander aus gesundheitlichen Gründen den Dienst quittieren. Krister Henriksson spielt den von der Alzheimer-Erkrankung gezeichneten Ermittler mit beeindruckender Intensität. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Krister Henriksson (Kurt Wallander) Charlotta Jonsson (Linda Wallander) Leonard Terfelt (Hans von Enke) Signe Dahlkvist (Klara Wallander) Douglas Johansson (Martinsson) Mats Bergman (Nyberg) Sven Ahlström (Lennart Mattson) Originaltitel: Wallander Regie: Lisa Ohlin Drehbuch: Björn Paqualin, Lovisa Milles, Björn Paqualin, Lovisa Milles, Henning Mankell Kamera: Dan Laustsen Musik: Fläskkvartetten Altersempfehlung: ab 12