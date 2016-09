Hessen 14:30 bis 16:00 Familienfilm Zimmer mit Tante D 2010 Untertitel Live TV 20 40 60 80 100 Merken Seit ihrer Kindheit lebt die exzentrische Künstlerin Johanna Seelig in ihrem Elternhaus, einer alten Pension an einem malerischen See. Gästezimmer vermietet sie schon lange nicht mehr, ihr einziger Dauergast ist der schrullige Germanistik-Professor Franz Gmeiner. Als Johanna eines Tages ihre straffällig gewordene Nichte Malu bei sich aufnimmt, wird ihr beschauliches Leben gehörig durcheinandergewirbelt. Mit ihrer rebellischen Art provoziert die 17-Jährige jede Menge Reibereien. Nach und nach aber nähern Johanna und Malu sich einander an - und erkennen, dass sie trotz aller Unterschiede viel voneinander lernen können. Mit dem Auftauchen von Malus Freunden aus der Großstadt scheint diese Harmonie ein jähes Ende zu nehmen. - Die Familienkomödie "Zimmer mit Tante" erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. In den Hauptrollen spielen Jutta Speidel und Nadia Hilker. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jutta Speidel (Johanna Seelig) Nadia Hilker (Marie-Luise 'Malu' Seelig) Ingo Naujoks (Professor Franz Gmeiner) Michael Roll (Paul Seelig) Ulrich Cyran (Hubert) Eva Wittenzellner (Frau Jakob) Conny Glogger (Elvira) Originaltitel: Zimmer mit Tante Regie: Thomas Kronthaler Drehbuch: Walter Metzger Kamera: Helmut Pirnat Musik: Martin Unterberger Altersempfehlung: ab 6