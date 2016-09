Zee.One 20:15 bis 22:15 Komödie Delhi Belly IND 2011 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Journalist Tashi, der Fotograf Nitrin Berry und der Cartoonist Arup leben zusammen in einem schäbigen und sehr dreckigen Mini-Apartment in Dehli. Tashis Verlobte Sonia ist Flugbegleiterin und übernimmt die Lieferung eines Päckchens von Vladimir Dragunsky an den Gangster Somayajulu. Da Sonia aber zu sehr im Stress der Hochzeitsvorbereitungen ist, soll Tashi das Päckchen abliefern. Tashi kann die Lieferung aber auch nicht übernehmen und bittet seinen Zimmergenossen Nitrin darum. Nitrin hat jedoch schlimme Bauchschmerzen und sitzt die ganze zeit auf der Toilette ... Also liefert schließlich der dritte Freund, Arup, das Päckchen ab. Arup fährt aber erst zum Arzt, um eine Stuhlprobe des kranken Nitrin untersuchen zu lassen. Dabei wird das Päckchen verwechselt. Als der Gangster Somayajulu merkt, dass das erhaltenen Päckchens nicht die erwarteten Diamanten enthält, sondern etwas Braunes und Flüssiges, sucht er sofort mit seinen Kumpanen den Absender Vladimir auf. Schnell lässt sich der Weg der Päckchen-Lieferung nachvollziehen und als Tashi in seine Wohnung kommt, findet er bereits Arup mit den Gangstern in dem Apartment vor. Dann kommt auch Nitrin nach Hause und es beginnt eine Prügelei, bei der die Decke der Wohnung einstürzt. Alle drei Freunde können fliehen und holen beim Arzt das vertauschte Päckchen ab und verkaufen die darin enthaltenen Diamanten an einen Juwelier. Als sie dann aber einen Anruf von Sonia erhalten, die jetzt von den Gangstern bedroht wird, gehen sie in Burkas verkleidet zurück zum Juwelier und können ihm die Diamanten wieder abnehmen. Sie fahren in das Hotel und können Sonia aus den Fängen der Gangster befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Imran Khan (Tashi Malhotra / Tashi Dorjee Lhaloo) Vir Das (Arup) Kunaal Roy Kapur (Nitin) Shenaz Treasurywala (Sonia) Poorna Jagannathan (Menaka) Kim Bodnia (Vladimir Dragunsky) Paresh Ganatra (Manish Chand Jain) Moderation: Sonia Mehra Originaltitel: Delhi Belly Regie: Poorna Jagannathan Drehbuch: Akshat Verma Musik: Ram Sampath Altersempfehlung: ab 6