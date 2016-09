Zee.One 12:15 bis 14:15 Actionfilm Entertainment IND 2014 Nach einer Vorlage von K. Subhash HDTV 20 40 60 80 100 Merken Rührende Krimi-Komödie über die Freundschaft zwischen Mensch und Tier. Der junge Akhil ist ein Loser-Typ, der sich mit gelegentlichen Schauspielerjobs über Wasser hält. Nichts scheint ihm zu gelingen. Die schöne Shaackshi nimmt seinen Heiratsantrag zwar an, doch ihre Liebe hat aufgrund der finanziellen Ansprüche von Schaakshis Vater an den zukünftigen Schwiegersohn keine Chance. Schließlich findet Akhil heraus, dass sein Vater in Wahrheit ein reicher Diamantenhändler war. Doch als er sein Erbe antreten will stellt er fest, dass stattdessen Entertainment,der Hund seines Vaters, das gesamte Vermögen geerbt hat. Akhil schmiedet nun einen fiesen Plan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshay Kumar (Akhil Lokhande) Tamannaah Bhatia (Saakshi) Johnny Lever (Habibullah Shiekh) Prakash Raj (Karan) Sonu Sood (Arjun) Krishna Abhishek (Jugnoo) Mithun Chakraborty (Saakshi's Father) Originaltitel: Entertainment Regie: Sajid-Farhad Drehbuch: K. Subhash Kamera: Manoj Soni Musik: Sachin - Jigar Altersempfehlung: ab 6