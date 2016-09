MDR 22:55 bis 00:10 Krimi Polizeiruf 110 Holzwege DDR 1978 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Auf der Flucht vor einer Routinekontrolle der Verkehrspolizei verunglückt ein Bauunternehmer mit seinem Lkw tödlich. Seine Ladung ist gestohlenes Holz. Oberleutnant Fuchs und Leutnant Woltersdorf ermitteln in diesem Fall. Eine Spur führt sie zu einem Forstbetrieb in Thüringen, dem Ausgangspunkt eines Holzdiebstahls im großen Stil. Doch nicht nur Fuchs und Woltersdorf sind den Holzdieben auf der Spur, sondern auch Jürgen Busse, der nach seinem Studium als Förster in sein Heimatdorf zurückgekehrt ist. Dort trifft er auch Christine Bronski wieder, mit der ihn nicht nur die Erinnerung an eine Liebe verbindet, sondern auch ein gemeinsames Kind, von dem Busse erst jetzt erfährt. Als er hinter die dunklen Machenschaften in der Brigade Bronski kommt, steht Busse vor einer schwierigen Entscheidung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Borgelt (Oberleutnant Fuchs) Werner Tietze (Leutnant Woltersdorf) Angelika Waller (Christine Bronski) Erik S. Klein (Wilhelm Bronski) Jürgen Zartmann (Jürgen Busse) Michael Narloch (Palle) Klaus Tilsner (Alois Huber) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Manfred Mosblech Drehbuch: Manfred Mosblech, Fred Unger, Eberhard Görner Kamera: Walter Küppers Musik: Hartmut Behrsing