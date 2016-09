Das Erste 01:05 bis 02:33 Komödie County Clare - Hier spielt die Musik IRL, GB, D 2003 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Irland in den späten 60ern. Wie jedes Jahr probt der traditionelle Folk-Musiker John Joe (Bernard Hill) mit seiner Amateurband für den großen Dubliner Ceilidh-Wettbewerb, den er schon mehrmals hintereinander für sich entscheiden konnte. Diesmal muss der Virtuose aber gegen einen besonders erbitterten Konkurrenten antreten: Ausgerechnet sein kleiner Bruder Jimmy (Colm Meaney) hat sich für die Endausscheidung angemeldet. Eine ausgesprochen brisante Wiederbegegnung der Brüder, denn Frauenheld Jimmy hat vor 18 Jahren John Joes große Liebe, die Klavierspielerin Maisie (Charlotte Bradley), verführt. Anschließend wanderte er nach Liverpool aus und ließ die Schwangere allein zurück. Bis heute hat Jimmy sich nicht zu seiner Tochter Anne (Andrea Corr), die ihren Vater noch nie gesehen hat, bekannt. Anne ist zu einer begabten jungen Musikerin herangewachsen und spielt inzwischen die erste Geige in John Joes Band. Als sie sich in den mit Jimmy angereisten Flötisten Teddy (Shaun Evans) verliebt, sind weitere familiäre Konflikte vorprogrammiert. Und während John Joe und Jimmy sich mit allen Mittelln bekämpfen, dabei alte Wunde aufreißen und so manches Familiengeheimnis lüften, taucht plötzlich ein weiterer Konkurrent auf, der ihnen allen die Show stiehlt: ihr jüngster Bruder Padjo (Patrick Bergin). Der 1940 in England geborene John Irvin hat sich durch subtile, introvertierte Melodramen wie "Ozeanische Gefühle" (1985) oder "Ein Sommer am See" (1995) einen Namen als Independent-Regisseur gemacht. Mit "County Clare - Hier spielt die Musik" schuf er eine sympathische Familienkomödie, die durch ihre atmosphärische Zeichnung eines traditionellen Ceilidh-Wettbewerbs mit vielen skurrilen Musiker-Figuren überzeugt. Und wer noch kein Ceilidh-Fan ist, wird beim Zusehen feststellen, wie die Füße unwillkürlich im Takt mitwippen. In den Hauptrollen sind die beiden Charakterköpfe Colm Meaney und Bernard Hill zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Colm Meaney (Jimmy) Bernard Hill (John Joe) Charlotte Bradley (Maisie) Andrea Corr (Anne) Stephen Brennan (Miko) Eamonn Owens (Pat) Patrick Bergin (Padjo) Originaltitel: The Boys from County Clare Regie: John Irvin Drehbuch: Nicholas Adams Kamera: Thomas Burstyn Musik: Fiachra Trench Altersempfehlung: ab 6