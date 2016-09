Das Erste 23:30 bis 00:55 Thriller Ich.Darf.Nicht.Schlafen. USA, GB, F, S 2014 2016-09-20 02:35 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Etwas stimmt hier nicht: Seit einem Unfall vor zehn Jahren erwacht Christine Lucas jeden Morgen ohne Erinnerung an ihr bisheriges Leben. Von ihrem fürsorglichen Ehemann Ben erfährt sie täglich, wer und wo sie ist. Heimlich sucht Christine Hilfe bei dem Psychologen Dr. Nasch, der ihr rät, ein Videotagebuch zu führen und eine Kamera im Schrank zu verstecken. Langsam kehren Erinnerungen wieder, die Ben ins Zwielicht rücken. – Thriller mit zwei grandiosen Hauptdarstellern In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicole Kidman (Christine Lucas) Colin Firth (Ben Lucas) Mark Strong (Dr. Nash) Anne-Marie Duff (Claire) Dean-Charles Chapman (Adam) Jing Lusi (Kate) Adam Levy (wirklicher Ben Lucas) Originaltitel: Before I Go to Sleep Regie: Rowan Joffe Drehbuch: Rowan Joffe Kamera: Ben V. Davis Musik: Ed Shearmur Altersempfehlung: ab 12